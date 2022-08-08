Спикер Парламента Грузии счёл ксенофобией призывы ввести визовый режим для россиян

Спикер Парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что оппозиционеры и ряд НПО настроены против приезжающих в страну россиян. По его словам, это популизм, который уже перешёл в ксенофобию.

"Выделение людей по национальному признаку — это ксенофобия. Это элементарная истина. Разговоры о том, что въезд российских туристов таит в себе дополнительные опасности — это популизм, перешедший в ксенофобию... В марте была такая же волна, как будто шли диверсанты... Это обычная ксенофобская пропаганда", — сказал он журналистам.

В настоящее время число граждан России, находящихся в Грузии, составляет в два раза меньше, чем в 2019 году. Причём, как указал Папуашвили, именно сотрудники пограничной полиции идентифицируют въезжающих граждан и принимают решение, пропускать их на территорию государства или нет.

"Это контроль, осуществляемый государством. Безвизовый режим не означает бесконтрольное путешествие", — добавил спикер Парламента Грузии.