Магические лапки: Экстрасенс раскрыла целительные способности кошек

Коты видят потусторонние миры и чувствуют аномальные зоны. Они ложатся на человека, если чувствуют, что он болен или подавлен. Чаще всего пушистые устраиваются там, где нужно гармонизировать энергетику. Об этом экстрасенс Дарья Миронова рассказала Лайфу в День кошек.

"Коты являются вратами между двумя мирами, они сторожат потусторонние миры. Они видят оба мира одновременно, поэтому ложатся нам на больные места, на грудь ложатся, душу лечат, если человеку плохо, депрессия, эмоционально подавленное состояние. Если женские болезни, на живот женщинам ложатся", — сказала экстрасенс.

По её словам, коты питаются негативной энергией. Благодаря своему чутью и экстрасенсорному восприятию они могут понять, что хозяин сегодня общался с кем-то неприятным, "тяжёлым". Чтобы забрать негатив на себя, питомец может лечь на голову и словно обнять хозяина лапками. С помощью такой терапии, по словам Мироновой, человек может даже избавиться от повышенного давления.

"Кошки очень чувствительны к потустороннему миру, и, поскольку они сторожат переход из мира мистического в мир физический, они могут видеть, что нужно человеку. Когда они просят погладить их, это и врачами, и психологами доказано, в этот момент у человека нормализуются физиологические функции. Кошка обладает психотерапевтическими свойствами: когда человек её гладит, он чувствует себя очень хорошо, так он восстанавливает энергию и даже может излечиться от депрессии", — рассказала Миронова.