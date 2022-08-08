Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил меры для контроля цен на школьные товары
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать единый регулятор для контроля цен на школьные товары. Соответствующее обращение он направил на имя вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Парламентарий предлагает создать площадку, которая будет регулировать цены на школьные принадлежности. Предполагается, что единый регулятор будет контролировать производство и оборот всего связанного со школьными нуждами и препятствовать спекулятивному росту цен.
"Когда будет единая линейка стоимости ранцев, учебников и тетрадок, родители вздохнут спокойно", — заявил Чернышов RT.
А ранее Лайф рассказывал, что в школах РФ с 5 сентября 2022 года появятся классные часы, которые в числе прочего будут посвящены ценностям российского общества, закреплённым в стратегии национальной безопасности.
ТАСС / Красильников Станислав