Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил меры для контроля цен на школьные товары

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать единый регулятор для контроля цен на школьные товары. Соответствующее обращение он направил на имя вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Парламентарий предлагает создать площадку, которая будет регулировать цены на школьные принадлежности. Предполагается, что единый регулятор будет контролировать производство и оборот всего связанного со школьными нуждами и препятствовать спекулятивному росту цен.

"Когда будет единая линейка стоимости ранцев, учебников и тетрадок, родители вздохнут спокойно", — заявил Чернышов RT.