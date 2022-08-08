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8 августа, 13:54

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил меры для контроля цен на школьные товары

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать единый регулятор для контроля цен на школьные товары. Соответствующее обращение он направил на имя вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Парламентарий предлагает создать площадку, которая будет регулировать цены на школьные принадлежности. Предполагается, что единый регулятор будет контролировать производство и оборот всего связанного со школьными нуждами и препятствовать спекулятивному росту цен.

"Когда будет единая линейка стоимости ранцев, учебников и тетрадок, родители вздохнут спокойно",  заявил Чернышов RT.

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А ранее Лайф рассказывал, что в школах РФ с 5 сентября 2022 года появятся классные часы, которые в числе прочего будут посвящены ценностям российского общества, закреплённым в стратегии национальной безопасности.

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ТАСС / Красильников Станислав

Александра Вишнякова
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