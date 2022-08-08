В России появился новый фигурант дела о госизмене

В России появился ещё один фигурант дела о госизмене. Речь идет о россиянине по фамилии Титов, однако детали его дела не раскрываются.

Как сообщает РИА "Новости", изначально мужчина был арестован в одном из российских регионов, после чего этапирован в Москву, и Лефортовский суд получил ходатайство о продлении его ареста.

"Ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей будет рассмотрено сегодня", — сообщили агентству в суде.