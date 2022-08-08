В России появился новый фигурант дела о госизмене
В России появился ещё один фигурант дела о госизмене. Речь идет о россиянине по фамилии Титов, однако детали его дела не раскрываются.
Как сообщает РИА "Новости", изначально мужчина был арестован в одном из российских регионов, после чего этапирован в Москву, и Лефортовский суд получил ходатайство о продлении его ареста.
"Ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей будет рассмотрено сегодня", — сообщили агентству в суде.
А ранее по делу о госизмене арестовали директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александра Шиплюка. Данная статья предполагает от 12 до 20 лет тюрьмы.
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