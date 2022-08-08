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8 августа, 13:30

Эрдоган пообещал очистить от террористов последний район в Сирии

Президент Турции Эрдоган пообещал очистить от террористов последний район в Сирии

В ближайшее время Турция очистит в Сирии последние районы, где есть террористы. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, тем самым подтвердив планы Анкары по созданию 30-километровой зоны безопасности на данной территории.

"Мы решительно продолжим нашу борьбу с терроризмом. Наше решение по созданию вдоль южных границ зоны безопасности на 30-километровую глубину остаётся неизменным. Надеюсь, в ближайшее время мы очистим последний район в Сирии, где укрывается террористическая организация [Рабочая партия Курдистана], и объединим кольца пояса безопасности", — сказал Эрдоган на встрече в Анкаре с послами Турции в зарубежных странах.

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Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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