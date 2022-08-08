Почему кошкам лучше давать имена с шипящими буквами

Кошки лучше реагируют на имена, в которых есть шипящие звуки. Об этом РИАМО в День кошек заявила руководитель отдела пристройства центра для этих животных "Муркоша" Ольга Васина.

"Очень часто в именах используются шипящие буквы. На них кошки реагируют наиболее активно и охотно", — пояснила Васина.

По её словам, в питомниках подбором кличек занимаются специальные редакторы. При этом имена должны: не повторяться, отражать характер или предысторию животных и по возможности иметь хотя бы один шипящий звук.