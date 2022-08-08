Почему кошкам лучше давать имена с шипящими буквами
Эксперт Васина рассказала, почему кошкам лучше давать имена с шипящими буквами
Кошки лучше реагируют на имена, в которых есть шипящие звуки. Об этом РИАМО в День кошек заявила руководитель отдела пристройства центра для этих животных "Муркоша" Ольга Васина.
"Очень часто в именах используются шипящие буквы. На них кошки реагируют наиболее активно и охотно", — пояснила Васина.
По её словам, в питомниках подбором кличек занимаются специальные редакторы. При этом имена должны: не повторяться, отражать характер или предысторию животных и по возможности иметь хотя бы один шипящий звук.
Напомним, сегодня, 8 августа, отмечается Всемирный день кошек. Он был создан, чтобы привлечь внимание к бездомным котам. Таких животных привечают не только приюты, но и частные лица. Так, ранее тринадцатилетняя жительница Улан-Удэ спасла кошку, которая упала в уличный туалет и просидела там целых три дня. Отверстие было очень узким, и достать оттуда животное никак не получалось.
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