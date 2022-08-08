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8 августа, 07:10

10 котов, которым давно пора на пенсию, но они всё ещё самые хорошие мальчики и девочки в доме

Едва ли можно придумать что-то милее новорождённых котят, но спросите хозяев старых котов... Своих усатых-полосатых они не променяют ни на кого. Во Всемирный день кошек собрали 10 фотодоказательств.

"Моему мальчику Бассу исполнилось 26 лет! Обожаю взрослеть с тобой", — AdSignal1933.

Фото © Reddit / AdSignal1933

Фото © Reddit / AdSignal1933

"Феро исполнилось 25 лет!" manmincraft.

Фото © Reddit / manmincraft

Фото © Reddit / manmincraft

"Моей кошке около 25 лет, и она всё ещё держится огурчиком! Сдали анализы крови: всё отлично!" Generalrossa.

Фото © Reddit / Generalrossa

Фото © Reddit / Generalrossa

"Прошу поприветствовать самую милую 21-летную кошечку с синдромом угрюмого лица. Миссис Кэт!" Coryb155.

Фото © Reddit / Coryb155

Фото © Reddit / Coryb155

"Тигре сегодня 22 года, он от меня уже устал, но я всё равно его обожаю!" krauseconrad.

Фото © Reddit / krauseconrad

Фото © Reddit / krauseconrad

"Познакомьтесь с Феликсом! Мы завели его, когда мне было 5 лет, сейчас мне 25. С 20-летием, любимый!" iMuffe.

Фото © Reddit / iMuffe

Фото © Reddit / iMuffe

"Моей кошке сегодня исполнился 21 год! Она у меня с пяти лет! Она не очень довольна своим образом: кажется, сегодня ночью придётся спать с одним открытым глазом...", LordVardamir.

Фото © Reddit / LordVardamir

Фото © Reddit / LordVardamir

"Мой 21-летний хороший мальчик. Всё ещё сильный! Ест, пьёт, выходит из своего кошачьего окна, когда захочет", — Impossible_Common_44.

Фото © Reddit / Impossible_Common_44

Фото © Reddit / Impossible_Common_44

"Кошки, как хорошее вино, с возрастом становятся только лучше. Этому красавцу только что исполнилось 23 года", — adamwol.

Фото © Reddit / adamwol

Фото © Reddit / adamwol

"Отлично выглядит для 23 лет", — ToriStory.

Фото © Reddit / ToriStory

Фото © Reddit / ToriStory

15 смешных котов, которые показали хозяевам язык с таким видом, что нельзя не расплыться в улыбке

15 смешных котов, которые показали хозяевам язык с таким видом, что нельзя не расплыться в улыбке

Обложка ©

Reddit / LordVardamir, AdSignal1933

Сергей Трофимов

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