10 котов, которым давно пора на пенсию, но они всё ещё самые хорошие мальчики и девочки в доме
Едва ли можно придумать что-то милее новорождённых котят, но спросите хозяев старых котов... Своих усатых-полосатых они не променяют ни на кого. Во Всемирный день кошек собрали 10 фотодоказательств.
"Моему мальчику Бассу исполнилось 26 лет! Обожаю взрослеть с тобой", — AdSignal1933.
Фото © Reddit / AdSignal1933
"Феро исполнилось 25 лет!" — manmincraft.
Фото © Reddit / manmincraft
"Моей кошке около 25 лет, и она всё ещё держится огурчиком! Сдали анализы крови: всё отлично!" — Generalrossa.
Фото © Reddit / Generalrossa
"Прошу поприветствовать самую милую 21-летную кошечку с синдромом угрюмого лица. Миссис Кэт!" — Coryb155.
Фото © Reddit / Coryb155
"Тигре сегодня 22 года, он от меня уже устал, но я всё равно его обожаю!" — krauseconrad.
Фото © Reddit / krauseconrad
"Познакомьтесь с Феликсом! Мы завели его, когда мне было 5 лет, сейчас мне 25. С 20-летием, любимый!" — iMuffe.
Фото © Reddit / iMuffe
"Моей кошке сегодня исполнился 21 год! Она у меня с пяти лет! Она не очень довольна своим образом: кажется, сегодня ночью придётся спать с одним открытым глазом...", — LordVardamir.
Фото © Reddit / LordVardamir
"Мой 21-летний хороший мальчик. Всё ещё сильный! Ест, пьёт, выходит из своего кошачьего окна, когда захочет", — Impossible_Common_44.
Фото © Reddit / Impossible_Common_44
"Кошки, как хорошее вино, с возрастом становятся только лучше. Этому красавцу только что исполнилось 23 года", — adamwol.
Фото © Reddit / adamwol
"Отлично выглядит для 23 лет", — ToriStory.
Фото © Reddit / ToriStory
Reddit / LordVardamir, AdSignal1933