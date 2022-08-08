"Целится прямо в камеру": Израильский военный открыл огонь по журналисту RT Arabic

Израильский военнослужащий открыл огонь по корреспонденту RT Arabic Яфе Стейти в ходе съёмок на границе с Палестиной. Инцидент произошёл прямо во время прямого эфира. Запись приводится в телеграм-канале RT.

Израильский военный открыл огонь по журналисту RT Arabic. Видео © Telegram / RT

Всё случилось после того, как военный заметил камеру съёмочной группы. Она была направлена на бойца, которому, видимо, это совсем не понравилось. Военные в этот самый момент стягивали силы к протестующим палестинцам, выступающим в поддержку Газы.

"Ты видела это? Израильский военный целится прямо в камеру, он целится", — говорят на записи.