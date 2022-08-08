"Целится прямо в камеру": Израильский военный открыл огонь по журналисту RT Arabic
Израильский военный открыл огонь по журналисту RT Arabic во время прямого эфира
Израильский военнослужащий открыл огонь по корреспонденту RT Arabic Яфе Стейти в ходе съёмок на границе с Палестиной. Инцидент произошёл прямо во время прямого эфира. Запись приводится в телеграм-канале RT.
Израильский военный открыл огонь по журналисту RT Arabic. Видео © Telegram / RT
Всё случилось после того, как военный заметил камеру съёмочной группы. Она была направлена на бойца, которому, видимо, это совсем не понравилось. Военные в этот самый момент стягивали силы к протестующим палестинцам, выступающим в поддержку Газы.
"Ты видела это? Израильский военный целится прямо в камеру, он целится", — говорят на записи.
Яфа Стейти и оператор во время обстрела легли на землю, благодаря чему не пострадали. При этом на месте в этот момент находились и журналисты других СМИ.
Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы велись в рамках операции "Рассвет". Ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных из сектора Газа ракет. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов. Но уже 7 августа Израиль согласился на перемирие в секторе Газа. Оно было установлено в 23:30 того же дня. Незадолго до этого Израиль нанёс несколько последних ударов, боевики ответили тем же уже после наступления перемирия.
Telegram / RT