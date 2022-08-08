Референдум о воссоединении Запорожской области с Россией пройдёт в очном формате

Референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации пройдёт в очном формате. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Офлайн мы готовим 100%. Всё получается. У нас будет достаточно понятный людям формат голосования. Никаких экспериментов проводить не будем. Касательно электронного голосования: об этом думаем сейчас, смотрим, чтобы была техническая возможность это всё провести", — сказал чиновник.