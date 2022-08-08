Референдум о воссоединении Запорожской области с Россией пройдёт в очном формате
Референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации пройдёт в очном формате. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Офлайн мы готовим 100%. Всё получается. У нас будет достаточно понятный людям формат голосования. Никаких экспериментов проводить не будем. Касательно электронного голосования: об этом думаем сейчас, смотрим, чтобы была техническая возможность это всё провести", — сказал чиновник.
По его словам, главная задача на референдуме — обезопасить граждан и не позволить, чтобы люди, проголосовавшие на подконтрольных Украине территориях, подвергались преследованиям.
Напомним, в конце июля в Запорожской области подписали указ о создании избиркома для проведения референдума о вхождении в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщал, что голосование по инициативе жителей области пройдёт осенью, а пока ведётся подготовительная работа. Сегодня власти Запорожья подписали распоряжение о подготовке к проведению референдума.
ТАСС / Кирилл Кухмарь