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8 августа, 13:36

Референдум о воссоединении Запорожской области с Россией пройдёт в очном формате

Референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации пройдёт в очном формате. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Офлайн мы готовим 100%. Всё получается. У нас будет достаточно понятный людям формат голосования. Никаких экспериментов проводить не будем. Касательно электронного голосования: об этом думаем сейчас, смотрим, чтобы была техническая возможность это всё провести", — сказал чиновник.

По его словам, главная задача на референдуме — обезопасить граждан и не позволить, чтобы люди, проголосовавшие на подконтрольных Украине территориях, подвергались преследованиям.

Глава Запорожья поручил ЦИК проработать вопрос о проведении референдума по вхождению в РФ

Глава Запорожья поручил ЦИК проработать вопрос о проведении референдума по вхождению в РФ

Напомним, в конце июля в Запорожской области подписали указ о создании избиркома для проведения референдума о вхождении в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщал, что голосование по инициативе жителей области пройдёт осенью, а пока ведётся подготовительная работа. Сегодня власти Запорожья подписали распоряжение о подготовке к проведению референдума.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Оксана Попова

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