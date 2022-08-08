Путин назначил Лаврова главой российской делегации на Генассамблее ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию, которая примет участие в работе 77-й Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Владимир Путин.
"Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С.В. — министр иностранных дел РФ, постоянный член Совета безопасности РФ (глава делегации)", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, распоряжением президента были утверждены члены делегации. Так, в её состав, в частности, вошли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, председатель Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя и председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Состав советников, экспертов и необходимого технического персонала поручено утвердить МИД РФ.
Напомним, ранее была обнародована предварительная программа недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Из неё следовало, что Россию будет представлять Сергей Лавров. В документе также говорилось о том, что главами государств будут представлены в том числе Турция, Франция, США и Украина.