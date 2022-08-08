Путин назначил Лаврова главой российской делегации на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию, которая примет участие в работе 77-й Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Владимир Путин.

"Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С.В. — министр иностранных дел РФ, постоянный член Совета безопасности РФ (глава делегации)", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, распоряжением президента были утверждены члены делегации. Так, в её состав, в частности, вошли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, председатель Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя и председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Состав советников, экспертов и необходимого технического персонала поручено утвердить МИД РФ.