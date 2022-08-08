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Регион
Опубликовано 8 августа 2022, 13:57

МИД РФ: Обстреливая Запорожскую АЭС, Киев берёт в заложники всю Европу

Украинское командование утратило элементарное чувство самосохранения, ведь, наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС, они целятся и в самих себя. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

Она ещё раз решительно осудила действия украинских военных по обстрелу Энергодара и призвала мировое сообщество обратить внимание на эту проблему, ведь, нанося удары по атомной станции, Киев фактически "взял в заложники всю Европу".

"Убийства из-за угла и под покровом ночи — это характерный почерк, если не сказать суть, приверженцев бандеровской идеологии, что известно ещё со времён Великой Отечественной войны. Но теперь они выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь "подпалить" её в угоду своим нацистским идолам", — говорится в заявлении Захаровой.

МО РФ: Режим Зеленского совершил акт ядерного терроризма, обстреляв Запорожскую АЭС
МО РФ: Режим Зеленского совершил акт ядерного терроризма, обстреляв Запорожскую АЭС

Напомним, 7 августа украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы. Расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком было не более 400 метров. В Минобороны РФ назвали обстрел этого объекта "актом ядерного терроризма". В ведомстве считают, что Киев стремится создать гуманитарную катастрофу в Херсонской и Запорожской областях, недооценивая угрозу для себя самих.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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