МИД РФ: Обстреливая Запорожскую АЭС, Киев берёт в заложники всю Европу

Украинское командование утратило элементарное чувство самосохранения, ведь, наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС, они целятся и в самих себя. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

Она ещё раз решительно осудила действия украинских военных по обстрелу Энергодара и призвала мировое сообщество обратить внимание на эту проблему, ведь, нанося удары по атомной станции, Киев фактически "взял в заложники всю Европу".

"Убийства из-за угла и под покровом ночи — это характерный почерк, если не сказать суть, приверженцев бандеровской идеологии, что известно ещё со времён Великой Отечественной войны. Но теперь они выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь "подпалить" её в угоду своим нацистским идолам", — говорится в заявлении Захаровой.