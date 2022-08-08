Подростки из ЛНР посетили Волгоград в рамках программы "Больше, чем путешествие"

Подростки из Донбасса, победившие в конкурсе "Пишем будущее", совершили первую поездку в рамках программы "Больше, чем путешествие". Они посетили Волгоград с его знаменитыми монументами и памятными местами, посвящёнными Сталинградской битве. Об этом пишет организатор мероприятия – президентская платформа "Россия — страна возможностей".

Школьники и студенты из Донбасса посетили Волгоград по программе "Больше, чем путешествие". Видео © LIFE

"Первые группы ребят-победителей первой волны конкурса "Пишем будущее" из ЛНР посетили, без сомнения, знаковое место для каждого гражданина России – город-герой Волгоград, город-крепость на Волге, который сегодня является важным историко-культурным центром и весьма популярным туристическим местом", — уточнил заместитель гендиректора организации Антон Сериков.

Была организована для ребят и поездка на теплоходе "Москва". Юные туристы смогли увидеть уникальные архитектурные ансамбли города, живописные волжские берега. Также они побывали в мультимедийном парке "Россия — моя история". А ещё познакомились с метротрамом — подземным скоростным трамваем. Этот гибрид трамвая и метро стал одним из самых интересных трамвайных маршрутов мира по версии отечественных и международных изданий.