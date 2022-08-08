Российские сапёры разминировали мост на дороге в Мариуполь

Российские сапёры продолжают очищать территории, которые были заминированы Вооружёнными силами Украины. Специалисты Международного противоминного центра Вооружённых сил России разминируют около 200 боеприпасов калибра 152 мм, которые ВСУ заложили для подрыва моста в районе посёлка Коминтерново под Мариуполем.

"Находимся на пути движения к населённому пункту Мариуполь. Был обнаружен заминированный участок отрезка дороги для обрушения. [Обнаружено] порядка 200 боеприпасов 152-го калибра, тротил, пластическое взрывчатое вещество", — сказал журналистам командир группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра Вооружённых сил России с позывным Запал.

По его словам, взрыв "получился бы большой и сковал бы продвижение наших войск". Боец напомнил, что по этому маршруту передвигаются и мирные жители. Запал добавил, что для полной ликвидации боеприпасов потребуется около двух дней. Специалисты будут приступать к работе "плавно" и аккуратно, чтобы не допустить повреждения инфраструктуры.