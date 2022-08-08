Назван последний штамм коронавируса
Вирусолог Альтштейн назвал последний штамм ковида
"Омикрон" может стать последним штаммом CoViD-19, заявил Ura.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
"Будет ли "кентавр" последним вариантом коронавируса, я этого не исключаю, но не в "кентавре" дело, дело в группе "омикрона". "Омикрон", возможно, и будет последним тем вирусом, который по всему миру как следует распространится. Но, когда заболеваемость будет совсем сниженной, сказать трудно, до конца этого года люди будут болеть. Вполне возможно, что ВОЗ может объявить об окончании пандемии в конце этого – начале следующего года", — пояснил Альтштейн.
При этом он отметил, что ковид не исчезнет, а просто ослабнет и превратится в сезонное "мирное" заболевание.
Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что число заражений "омикроном" на пике в России может достичь 100 тысяч в день.
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