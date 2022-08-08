Назван последний штамм коронавируса

"Будет ли "кентавр" последним вариантом коронавируса, я этого не исключаю, но не в "кентавре" дело, дело в группе "омикрона". "Омикрон", возможно, и будет последним тем вирусом, который по всему миру как следует распространится. Но, когда заболеваемость будет совсем сниженной, сказать трудно, до конца этого года люди будут болеть. Вполне возможно, что ВОЗ может объявить об окончании пандемии в конце этого – начале следующего года", — пояснил Альтштейн.