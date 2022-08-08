Захарова назвала враждебной акцией намерение Риги признать РФ "террористическим государством"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила намерение Латвии признать Россию "террористическим государством" как очередную враждебную акцию. Она призвала Ригу проанализировать, к каким губительным последствиям это приведёт.
"Очередная враждебная акция латвийских законодателей вполне укладывается в развязанную Ригой антироссийскую истерику. Ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону, которая прежде всего должна подумать, к каким губительным последствиям для самой Латвии и её жителей подобные провокационные заявления могут привести", — отметила дипломат.
Напомним, 2 августа комиссия Сейма Латвии по иностранным делам признала Россию государством, поддерживающим терроризм. Теперь этот вопрос должен рассмотреть парламент на заседании.
Getty Images / Foreign Ministry Press Office / Handout / Anadolu Agency