Метатель молота убил снарядом прохожего на соревнованиях в Нидерландах

В Нидерландах на соревнованиях по метанию молота погиб прохожий. Его убило 10-килограммовым спортивным снарядом, который улетел за ограждение, пишет The Sun.

Состязания проходили накануне в замке Гелдроп. Они являются традиционной частью древних шотландских игр, в которых спортсмены размахивают над головой молотом, который состоит из деревянного шеста и прикреплённого к нему металлического шара, а затем бросают его как можно дальше. В этот раз по неизвестным причинам снаряд улетел за изгородь и попал в 65-летнего прохожего, который скончался на месте.

Метатель молота не раз участвовал в крупных соревнованиях. По словам очевидцев, у него случилась истерика из-за произошедшего. А игры были остановлены. Сейчас полиция устанавливает детали и причины несчастного случая.