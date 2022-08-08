Россиянам объяснили, как пережить отсутствие отпуска летом без ущерба для психики

Если вам не разрешили взять отпуск летом, вполне нормально испытывать по этому поводу грусть, страх, бешенство или зависть, рассказала изданию "Вести Подмосковья" аналитический психолог, советник Российской академии естественных наук, доцент Московского института психоанализа Наталья Каурова. Эксперт порекомендовала записывать свои эмоции и чувства в дневник, а также сосредоточиться на любимом хобби: например, пении, занятии физкультурой и танцами. К тому же, считает Каурова, не стоит пренебрегать хорошим сном и разнообразием в еде.

А вот психолог Александра Панова рекомендует заранее запланировать невозможность отдыха, то есть осознать, что такая ситуация может быть. По её мнению, это поможет пережить его реальное отсутствие.

В свою очередь, провокативный психолог Адель Зиганшин убеждён — чтобы побороть отрицательные эмоции, нужно концентрироваться на настоящем и учиться брать ответственность за свои решения.

"Первое — пересмотреть свой вектор направленности. Почему вам так необходим отпуск? Второе — перестать ожидать большего. Я не про мечтать, а про наивные ожидания, которые потом несут за собой разочарование. Необходимо также постоянно задавать себе вопрос "где я?", "когда я?", "зачем я?". Это даст возможность мозгу быть здесь и сейчас, а следовательно, начать наслаждаться. Важно перед каждым вашим действием добавлять: "я выбираю". Это даст возможность мозгу осознать действия и взять за них ответственность", — пояснил Зиганшин.

Член Восточноевропейской ассоциации экзистенциальных терапевтов, психолог-консультант Татьяна Захарцова советует работать непосредственно со своим внутренним ребёнком. Под этой формулировкой Захарцова подразумевает совокупность детских воспоминаний, ярких аффектов и психологических убеждений.

"Представьте себя в детстве, найдите свои фотографии для наглядности. Попробуйте подойти ближе к ребёнку, спросите у него, можно ли сесть рядом или взять на ручки. Спросите, почему он расстроился. Дайте время на проявление чувств. Утешьте его. Признайте, что ему трудно, так не должно быть, сложно это принять, но вместе вы справитесь. Может, придётся общаться со своим внутренним ребёнком несколько раз. Предложите ему помочь и вместе пережить это лето без отпуска. Предложите ему альтернативу. Вместе найдите себе интересное занятие. Возвращаясь на взрослый уровень, примите свои желания", — рассказала Захарцова.