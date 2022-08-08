В Госдуме сравнили Зеленского с Моськой, лающей на Слона в лице России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет раскритиковал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о референдумах на территории Херсонской и Запорожской областей. Парламентарий сравнил украинского лидера с известным персонажем из басни Ивана Крылова и посоветовал ему "не лаять" на Слона в лице России.