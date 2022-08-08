В Госдуме сравнили Зеленского с Моськой, лающей на Слона в лице России
Депутат Шеремет сравнил Зеленского с персонажем из басни Крылова
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет раскритиковал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о референдумах на территории Херсонской и Запорожской областей. Парламентарий сравнил украинского лидера с известным персонажем из басни Ивана Крылова и посоветовал ему "не лаять" на Слона в лице России.
"Всё это очередной трёп Зеленского, который, словно Моська — известный персонаж басни, — пытается запугивать Россию и параллельно плевать на мнение и право на самоопределение украинского народа, проживающего в освобождённых Херсонской и Запорожской областях", — приводит слова Шеремета РИА "Новости".
Напомним, что ранее Зеленский пригрозил выходом из переговорного процесса с Москвой, в случае если на перешедших под контроль России территориях будут проведены референдумы. Однако в Кремле уже констатировали, что никакого переговорного процесса и так не ведётся, а украинская делегация, как выразился Дмитрий Песков, давно "ушла с радаров".