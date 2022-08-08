"К морю как подойти?": Тонны досок прибило к пляжу в Приморье после аварии на сухогрузе

Возле приморского посёлка Преображение на перегруженном пиломатериалами сухогрузе произошла авария. Тонны досок упали в море, и волнами их прибило к берегу. Местные жители публикуют кадры с пляжа, где все подходы к воде оказались заблокированы.

В Приморском крае тонны пиломатериалов прибило к пляжу. Видео © VK / Владимир Монев

"Какое замечательное преображенское утро. К морю-то как подойти? Никак! Порыбачили", — восклицает один из авторов видео.

Причины случившегося устанавливаются. Местные службы уже приступили к разбору образовавшихся у берегов завалов.