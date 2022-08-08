"К морю как подойти?": Тонны досок прибило к пляжу в Приморье после аварии на сухогрузе
В Приморье тонны пиломатериалов оказались в море после аварии на сухогрузе
Возле приморского посёлка Преображение на перегруженном пиломатериалами сухогрузе произошла авария. Тонны досок упали в море, и волнами их прибило к берегу. Местные жители публикуют кадры с пляжа, где все подходы к воде оказались заблокированы.
В Приморском крае тонны пиломатериалов прибило к пляжу. Видео © VK / Владимир Монев
"Какое замечательное преображенское утро. К морю-то как подойти? Никак! Порыбачили", — восклицает один из авторов видео.
Причины случившегося устанавливаются. Местные службы уже приступили к разбору образовавшихся у берегов завалов.
Ранее сообщалось, что в результате сильного шторма рыболовное судно село на мель в Корсаковском районе Сахалинской области. Судовладелец заявил, что не планирует снимать корабль с мели, а рассчитывает распилить его и вывезти частями.
VK / Владимир Монев