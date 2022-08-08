"Это было Чикаго 30-х!": Жителя Мурино привела в восторг массовая драка со стрельбой с участием бойца ММА

Массовая драка с участием бойца ММА Артёма Тарасова, закончившаяся перестрелкой, наделала много шума в тихом районе города Мурино Ленобласти и собрала большое количество зрителей. По словам очевидца, действо такого масштаба происходило здесь впервые. Владислав, под окнами которого произошла драка, поделился с Лайфом впечатлениями от увиденного.

Очевидец описал массовую драку, которая произошла в Ленинградской области в городе Мурино. Видео © LIFE

"Это было великолепно! Это было Чикаго 30-х годов! Молодые здоровые тела напрыгивали друг на друга, раздавались выстрелы. Мы заворожённо смотрели на это всё действие. Наконец-то в этом тихом и чудном районе появилось хоть что-то, на что можно посмотреть. Ждём с нетерпением новых... Из окон удобно наблюдать. Это прекрасно!" — заметил собеседник Лайфа.

По его словам, драка с перестрелкой была впечатляющей, но не очень страшной. В ней участвовало около 20-30 "бойцов". Мужчина считает, что участники использовали не огнестрельное оружие, а газовое, которое часто применяют при самообороне. Он отметил, что правоохранители приехали разбираться с нарушителями общественного покоя уже в самом конце, когда наблюдатели потеряли интерес к происходящему.