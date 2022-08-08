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8 августа, 15:43

Британцы уличили Зеленского во лжи из-за слов об обстрелах Запорожской АЭС

Читатели Daily Mail уличили Зеленского во лжи из-за слов об обстрелах Запорожской АЭС

Читатели британской газеты Daily Mail поставили на место президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Россию в обстрелах Запорожской АЭС. Пользователи указали на очевидную ложь в его словах и призвали Лондон прекратить поставки оружия Киеву и передачу ему разведданных.

"Хватит врать. Вам прекрасно известно, что АЭС контролируется русскими, а эти ракеты украинские", — написал Hurbat Grabtor.

Некоторые британцы подчеркнули, что подобные "игры" Зеленского угрожают всему миру. По словам юзера с ником Limes, "этот шутник пытается утянуть с собой на дно весь мир". Пользователи отметили, что уже мало кто ведётся на постоянное враньё украинского лидера.

"АЭС под контролем России, и тем не менее русские бьют по ней ракетами. Мы должны верить, что русские сами себя обстреливают?" — резюмировали читатели.
Тактика террора: Киев берёт в заложники весь мир, обстреливая Запорожскую АЭС

Тактика террора: Киев берёт в заложники весь мир, обстреливая Запорожскую АЭС

Напомним, 7 августа украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы. Расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком было не более 400 метров. В Минобороны РФ назвали обстрел этого объекта "актом ядерного терроризма".

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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