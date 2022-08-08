Британцы уличили Зеленского во лжи из-за слов об обстрелах Запорожской АЭС

Читатели британской газеты Daily Mail поставили на место президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Россию в обстрелах Запорожской АЭС. Пользователи указали на очевидную ложь в его словах и призвали Лондон прекратить поставки оружия Киеву и передачу ему разведданных.

"Хватит врать. Вам прекрасно известно, что АЭС контролируется русскими, а эти ракеты украинские", — написал Hurbat Grabtor.

Некоторые британцы подчеркнули, что подобные "игры" Зеленского угрожают всему миру. По словам юзера с ником Limes, "этот шутник пытается утянуть с собой на дно весь мир". Пользователи отметили, что уже мало кто ведётся на постоянное враньё украинского лидера.