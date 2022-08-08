Генпрокуратура проверит ПФР из-за массовых отказов в детских выплатах

Генпрокуратура начала проверку в отношении Пенсионного фонда России, выявив неправомерные отказы в социальных выплатах на детей в регионах страны. Об этом сообщается в понедельник в телеграм-канале ведомства.

Всё началось с проверки в отделении ПФР по Краснодарскому краю, которая была проведена по поручению генпрокурора Игоря Краснова. К нему обратилась семья, пытавшаяся оспорить отказ в предоставлении ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет, предлогом для которого послужил их доход, якобы превышающий прожиточный минимум в этом регионе.

"Прокурорами было установлено, что региональным отделением фонда при рассмотрении заявлений допущена техническая ошибка. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды. Доход семей был необоснованно завышен, а произведённые в автоматическом режиме расчёты некорректны", — говорится в сообщении ведомства.

Прокурорская проверка показала, что в связи с допущенной ошибкой всего было выявлено 1048 неправомерных решений об отказе в детских выплатах.

"Учитывая распространённый характер таких нарушений, организована проверка деятельности Пенсионного фонда России, выступающего оператором ряда информационных ресурсов, в части исполнения законодательства при заключении и выполнении государственных контрактов на создание и развитие электронных информационных систем", — уточняется в сообщении Генпрокуратуры.