У режиссёра Ларса фон Триера выявили болезнь Паркинсона

В датской кинокомпании Zentropa подтвердили эту информацию и уточнили, что 66-летний Триер "находится в хорошем настроении и лечится от симптомов болезни". Из-за диагностированного недуга и работы над третьим сезоном сериала "Королевство" режиссёр будет давать очень мало интервью до конца премьеры, которая должна состояться в конце года.