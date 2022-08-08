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8 августа, 18:03

У режиссёра Ларса фон Триера выявили болезнь Паркинсона

<p>Ларс фон Триер. Фото © Shutterstock</p>

Ларс фон Триер. Фото © Shutterstock

Известный режиссёр, номинант на премию "Оскар" и обладатель "Золотой пальмовой ветви" Ларс фон Триер страдает болезнью Паркинсона. О диагнозе прославленного кинодеятеля узнала CPH POST.

В датской кинокомпании Zentropa подтвердили эту информацию и уточнили, что 66-летний Триер "находится в хорошем настроении и лечится от симптомов болезни". Из-за диагностированного недуга и работы над третьим сезоном сериала "Королевство" режиссёр будет давать очень мало интервью до конца премьеры, которая должна состояться в конце года.

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Андрей Бражников

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