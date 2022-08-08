У режиссёра Ларса фон Триера выявили болезнь Паркинсона
Ларс фон Триер. Фото © Shutterstock
Известный режиссёр, номинант на премию "Оскар" и обладатель "Золотой пальмовой ветви" Ларс фон Триер страдает болезнью Паркинсона. О диагнозе прославленного кинодеятеля узнала CPH POST.
В датской кинокомпании Zentropa подтвердили эту информацию и уточнили, что 66-летний Триер "находится в хорошем настроении и лечится от симптомов болезни". Из-за диагностированного недуга и работы над третьим сезоном сериала "Королевство" режиссёр будет давать очень мало интервью до конца премьеры, которая должна состояться в конце года.
Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге ушла из жизни актриса из "Улиц разбитых фонарей" и других популярных российских сериалов Людмила Елисеева. Ей было 84 года.