Названы причины хронической головной боли и способы её побороть

Чтобы эффективно справиться с мигренью и головной болью, нужно соблюдать правильный режим дня. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала цефалголог, отоневролог Анна Лацинова. По её словам, речь идёт не только о графике сна, но также о режимах труда, отдыха и приёма пищи. Нелишним также будет вести дневник приступов головной боли. Это поможет понять, что становится их причиной, и отказаться от этого.

"Спровоцировать головную боль может стресс, голод, недостаток или переизбыток сна, душное помещение, мерцающий свет: блики солнца между деревьев, светомузыка на концерте. Также причиной приступа могут стать определённая пища и напитки: твёрдые сорта сыра, красные или игристые вина и так далее", — пояснила Лацинова.

Кроме того, врач напомнила о вреде большого количества кофе и посоветовала в день выпивать не более четырёх чашек. Также при частых мигренях и головных болях лучше отказаться от физической активности, зато аэробные нагрузки, наоборот, выполнять рекомендуется, но только в паузы между приступами.

В свою очередь диетолог Елена Соломатина считает, что в вопросах борьбы с головной болью необходимо плотно заняться своим питанием. В беседе с "Вечерней Москвой" она пояснила, что в некоторых случаях еда даже может помочь справиться с недугом. Например, солёный огурец подойдёт, если голова разболелась из-за пониженного давления.

"Если болит голова от вина, сыра и шоколада, когда человек убирает эти продукты, боль пропадает. Копчёные и содержащие нитрит натрия продукты нужно убирать во всех случаях, несмотря на то, отчего болит голова", — рекомендует Соломатина.

Также диетолог подчеркнула, что облегчить головную боль помогут витамины группы B, которые содержатся в цельнозерновых крупах, хлебе и индейке. Если же голова болит от недосыпа, перед сном лучше пить ромашковый чай, есть вишню и черешню. Днём или утром можно пить черничный сок.