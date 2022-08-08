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8 августа, 17:26

Javelin и ракеты для HIMARS: Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Киеву на $1 млрд

Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине на $1 млрд

Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи ещё на один миллиард долларов и раскрыл его содержание. Об этом сказано в сообщении американского оборонного ведомства.

Новый пакет включает, в частности, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS и ЗРК NASAMS, а также одну тысячу противотанковых "джавелинов". В перечне также сотни противотанковых систем AT4, 75 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, противопехотные мины Claymore ("Клеймор"), взрывчатые вещества C-4, подрывные средства и 50 бронированных медицинских автомобилей и различные медицинские принадлежности. Помощь США Украине с начала работы новой администрации достигла 9,8 миллиарда долларов, а всего с 2014 года Вашингтон выделил Киеву 11,8 миллиарда долларов.

СМИ узнали о готовности США потратить на Украину ещё больше денег

СМИ узнали о готовности США потратить на Украину ещё больше денег

Ранее сообщалось, что ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине уже уничтожили 33 американские гаубицы М777, пять установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, шесть установок РСЗО HIMARS.

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ТАСС / АР / Baderkhan Ahmad

Андрей Бражников

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