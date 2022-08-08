Глава Запорожья призвал ударить по Киеву в ответ на обстрел АЭС

В ответ на атаку Украины на Запорожскую АЭС будет вполне целесообразно ударить по центрам принятия решений в Киеве, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"Я общаюсь с населением. Считаем, что необходимо наносить удары по центрам принятия решений… Жизнь [президента Украины Владимира] Зеленского не дороже той девочки, которая сейчас лежит в больнице. Страна Украина превратилась в ИГИЛ*", — заявил Балицкий в эфире Первого канала, отметив, что центры принятия решений находятся в Киеве.

По его словам, украинские власти целенаправленно и системно атаковали атомный реактор, провоцируя мировую катастрофу. Однако, заметил Балицкий, Запорожская АЭС прикрывается российскими системами противовоздушной обороны. Кроме того, он заявил, что жители Запорожской области крайне возмущены.

"Люди требуют ответственности от той так называемой Украины, которая пока ещё называется страной, и пускай европейцы, которые подкармливают их дронами, HIMARS и всякой остальной гадостью, которая летит к нам и в Донбасс, несут тоже ответственность", — добавил глава администрации.

Как уже писал Лайф, украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы. Расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком было не более 400 метров. В Минобороны РФ назвали обстрел этого объекта "актом ядерного терроризма". В ведомстве считают, что Киев стремится создать гуманитарную катастрофу в Херсонской и Запорожской областях, недооценивая угрозу для самих себя.