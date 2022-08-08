Байден впервые появился на публике после выздоровления и передразнил журналистов
Президент США Джо Байден впервые появился на публике после перенесённого коронавируса. Причём выглядит американский лидер довольно бодро, даже отправился в рабочую поездку.
Байден появился на публике после перенесённого ковида и передразнил журналистов. Видео © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / WYMT
На кадрах глава Белого дома улыбается и передразнивает журналистов, которые машут ему, подзывая к себе и готовясь атаковать вопросами о состоянии здоровья. Байден поспешил всех заверить, что переживать совершенно не о чем — чувствует он себя прекрасно.
Напомним, 21 июля стало известно, что Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Белый дом сообщил, что у политика "умеренные симптомы", поэтому он будет работать удалённо. Позже его представители отметили, что Байден чувствует себя отлично, вероятность тяжёлого течения болезни достаточно мала, а аппетит у главы Штатов отменный. 27 июля стало известно, что американский лидер выздоровел. Но 30 июля Байдена снова отправили на карантин после положительного теста на коронавирус. 6 и 7 августа его тесты показали отрицательные результаты.
Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / WYMT