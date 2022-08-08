Байден впервые появился на публике после выздоровления и передразнил журналистов

Президент США Джо Байден впервые появился на публике после перенесённого коронавируса. Причём выглядит американский лидер довольно бодро, даже отправился в рабочую поездку.

На кадрах глава Белого дома улыбается и передразнивает журналистов, которые машут ему, подзывая к себе и готовясь атаковать вопросами о состоянии здоровья. Байден поспешил всех заверить, что переживать совершенно не о чем — чувствует он себя прекрасно.