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8 августа, 16:44

Названы три страны, где россиянам проще всего оформить визу в Европу

Россиянам легче всего оформить туристический шенген в визовых центрах Венгрии и Греции. А в болгарских — можно получить документы на въезд в несколько стран Европы. Об этом "Газете.ru" рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова.

"Мой топ-3 европейских стран, куда можно без проблем оформить туристическую визу, — Венгрия, Болгария, Греция. Это исходя из моих наблюдений. А так, и во Францию люди пытаются cдать документы, выходят французские визы, даже на пятилетний срок. То есть варианты для россиян в Европе до сих пор есть", — уточнила она.

По её мнению, ситуацию нельзя назвать тревожной. Так, визовые ограничения, введённые Литвой, Эстонией и Чехией, мало сказались на гражданах РФ, так как спрос на поездки в эти страны был невелик. Также и угрозы Финляндии запретить транзитный туризм не вызывают опасений. Осипова отметила, что сейчас, к примеру, можно получить греческий шенген на конец октября.

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Ранее сообщалось, что Финляндия собралась бороться с российскими путешественниками, которые используют её "только как транзитную страну на пути к средиземноморским курортам" после отмены прямого авиасообщения между РФ и ЕС.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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