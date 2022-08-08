Пожар на подмосковном складе Ozon полностью потушен
Пожар на складе компании Ozon в Истре, вспыхнувший 3 августа и унёсший жизнь одного человека, полностью потушен. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Московской области.
"В 18:00 по Москве объявлена полная ликвидация пожара", — уточнили в управлении.
Напомним, что склад компании Ozon загорелся утром 3 августа в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. Площадь возгорания составляла более 50 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. Лайф сообщал об одном погибшем, в МЧС же заявляли, что два человека считаются пропавшими без вести. Ущерб от пожара на складе может составить более десяти миллиардов рублей. К утру 4 августа сообщалось о ликвидации открытого горения.
LIFE