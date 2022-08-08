Политолог допустил переизбрание Зеленского вопреки попыткам Запада его "списать"
Политолог Маркелов допустил переизбрание Зеленского вопреки попыткам Запада его "списать"
Зарубежные СМИ называют президента Украины Владимира Зеленского "сбитым лётчиком" и пытаются "списать со счетов", его рейтинги на Западе падают. При этом для граждан своей страны он остаётся национальным героем, что может позволить ему выиграть следующие выборы. Об этом рассказал политолог и политтехнолог Сергей Маркелов в беседе с "Вечерней Москвой".
"Несмотря на высокую поддержку населения Зеленского, чему, безусловно, способствует пропаганда, его репутация для Запада и для региональных властей падает. Если учитывать исключительно позицию украинских граждан, считающих его национальным героем, у него есть шанс выиграть выборы в 2024 году", — отметил он.
Недовольство Зеленским высказывают и региональные власти, которые не получают финансирование из Киева, хотя в Незалежную идут денежные транши из-за рубежа, добавил эксперт. По его мнению, возможны два пути развития событий. Если в США решат, что нынешний глава Украины больше не нужен, то его к выборам заменят на другого кандидата. Но если Вашингтон увидит необходимость в Зеленском, то ему искусственно улучшат репутацию, пояснил Маркелов.
Политолог отметил, что сейчас на украинской политической арене нет реальных кандидатов, которых можно назвать "новой заменой" действующему главе государства.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет раскритиковал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о референдумах на территории Херсонской и Запорожской областей. Парламентарий сравнил украинского лидера с известным персонажем из басни Ивана Крылова и посоветовал ему "не лаять" на Слона в лице России.
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