Политолог допустил переизбрание Зеленского вопреки попыткам Запада его "списать"

Зарубежные СМИ называют президента Украины Владимира Зеленского "сбитым лётчиком" и пытаются "списать со счетов", его рейтинги на Западе падают. При этом для граждан своей страны он остаётся национальным героем, что может позволить ему выиграть следующие выборы. Об этом рассказал политолог и политтехнолог Сергей Маркелов в беседе с "Вечерней Москвой".

"Несмотря на высокую поддержку населения Зеленского, чему, безусловно, способствует пропаганда, его репутация для Запада и для региональных властей падает. Если учитывать исключительно позицию украинских граждан, считающих его национальным героем, у него есть шанс выиграть выборы в 2024 году", — отметил он.

Недовольство Зеленским высказывают и региональные власти, которые не получают финансирование из Киева, хотя в Незалежную идут денежные транши из-за рубежа, добавил эксперт. По его мнению, возможны два пути развития событий. Если в США решат, что нынешний глава Украины больше не нужен, то его к выборам заменят на другого кандидата. Но если Вашингтон увидит необходимость в Зеленском, то ему искусственно улучшат репутацию, пояснил Маркелов.

Политолог отметил, что сейчас на украинской политической арене нет реальных кандидатов, которых можно назвать "новой заменой" действующему главе государства.