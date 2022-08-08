Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян обсудили по телефону трёхсторонние договорённости по Нагорному Карабаху и вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

В ходе беседы стороны подтвердили важность реализации "всех положений договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", отметили в Кремле.