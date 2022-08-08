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8 августа, 16:14

Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян обсудили по телефону трёхсторонние договорённости по Нагорному Карабаху и вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

В ходе беседы стороны подтвердили важность реализации "всех положений договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", отметили в Кремле.

"Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе", — говорится в сообщении.

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Напомним, что на прошлой неделе Министерство обороны России сообщало, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчёркивали, что принимаются меры к улаживанию ситуации. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвала стороны конфликта воздерживаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём. Тем не менее 4 августа стало известно о гибели двух военных в регионе. Сообщается о 15 пострадавших.

Обложка ©

Kremlin.ru

Алексей Берковиц

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