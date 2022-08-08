Военный комиссар Петербурга рассказал, когда срочникам запрещено пользоваться телефоном

Некоторые родители чрезмерно опекают своих детей, и когда те отправляются в армию, постоянно держат с ними связь. А стоит солдату задержаться с ответом, сразу начинают бить тревогу, рассказал газете "Петербургский дневник" военный комиссар Северной столицы, Герой России, полковник Сергей Качковский.

Он пояснил, что в воинской части специально определено время, когда можно звонить друзьям и близким. Тогда как во время учений или выполнения боевых задач пользоваться мобильным телефоном запрещено. В некоторых случаях это даже опасно, подчеркнул Качковский.

"Скажем, во время учений некоторое время солдат может не выходить на связь. Если сын не отвечает, не стоит переживать и сразу бить в набат. Надо подождать. В случае когда родственникам необходимо во что бы то ни стало дозвониться до сына, они могут прийти в военный комиссариат. Там свяжутся с частью и уточнят, где находится боец и когда он сможет позвонить маме и папе", — пояснил Качковский.

Он напомнил, что в случае крайней необходимости можно явиться в дежурную часть, где существует определённый порядок допуска. А увидеться с военнослужащим можно в дни открытых дверей или при принятии присяги.