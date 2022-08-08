Центры Госавтоинспекции заработали в Херсонской и Запорожской областях

В Херсонской и Запорожской областях заработали центры Госавтоинспекции, где местные жители смогут зарегистрировать авто и обменять водительские права на российские. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"Регистрационно-экзаменационные центры Госавтоинспекции начали работу в Херсонской области с 6 августа, а в Запорожской области — с 8 августа", — говорится в сообщении.

Порядок обмена прав и регистрации авто имеет ряд особенностей: например, отсутствует требование об уплате госпошлины. Также гражданам не нужно предъявлять полис ОСАГО и медицинское заключение о состоянии здоровья. В случае если водительского удостоверения нет, нужно предоставить подтверждение факта его получения ранее.

Сотрудники Госавтоинспекции оказывают гражданам все необходимые разъяснения и консультации. Каждое заявление рассматривается в индивидуальном порядке.