Путин разрешил банкам РФ приостановить операции в валюте стран, заморозивших их активы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий российским банкам приостановить операции в валюте стран, заморозивших их активы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, российские банки, чьи активы в иностранной валюте за рубежом заморожены, смогут приостановить операции с бизнесом в этой валюте, также могут быть заморожены перечисление и выдача средств.

Кроме того, в документе говорится, что ЦБ РФ сможет определять максимальное значение комиссий, которые банки будут взимать с клиентов за переводы в иностранной валюте в случае введения санкций против них.