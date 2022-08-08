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8 августа, 16:13

Путин разрешил банкам РФ приостановить операции в валюте стран, заморозивших их активы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий российским банкам приостановить операции в валюте стран, заморозивших их активы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, российские банки, чьи активы в иностранной валюте за рубежом заморожены, смогут приостановить операции с бизнесом в этой валюте, также могут быть заморожены перечисление и выдача средств.

Кроме того, в документе говорится, что ЦБ РФ сможет определять максимальное значение комиссий, которые банки будут взимать с клиентов за переводы в иностранной валюте в случае введения санкций против них.

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А ранее президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и топливно-энергетического комплекса из-за недружественных действий стран и организаций.

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ТАСС / Быркин Павел

Александра Вишнякова

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