Путин разрешил банкам РФ приостановить операции в валюте стран, заморозивших их активы
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий российским банкам приостановить операции в валюте стран, заморозивших их активы. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу, российские банки, чьи активы в иностранной валюте за рубежом заморожены, смогут приостановить операции с бизнесом в этой валюте, также могут быть заморожены перечисление и выдача средств.
Кроме того, в документе говорится, что ЦБ РФ сможет определять максимальное значение комиссий, которые банки будут взимать с клиентов за переводы в иностранной валюте в случае введения санкций против них.
А ранее президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и топливно-энергетического комплекса из-за недружественных действий стран и организаций.
ТАСС / Быркин Павел