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8 августа, 16:30

Составлен топ-3 самых дешёвых курортов Краснодарского края

В этом году самыми популярными курортами Краснодарского края по числу бронирований оказались Cочи, Адлер, Краснодар, Геленджик, Анапа, Сириус, Новороссийск, Эсто-Садок, Лазаревское и Ейск. Об этом "Газете.ru" рассказал владелец и гендиректор портала "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

По его словам, в тройке самых недорогих, но достойных курортов оказались Лазаревское, Новороссийск и Голубицкая. В среднем суточная аренда жилья в курортном посёлке Лазаревское — 2600 рублей. Дорога до моря — не более 800 метров. Средне- и песчано-галечные пляжи — ухожены и достигают 70 метров в ширину. Выход в море плавный, поэтому не опасно брать с собой детей. Добраться до него можно на пригородной электричке или такси от Сочи или Туапсе.

Новороссийск — это город с крупнейшим портом с климатом, похожим летом на французский средиземноморский. Недалеко от города есть два озера — Абрау и Суджукская Коса. Пляжи здесь преимущественно галечные. Стоимость жилья в среднем — 2500 рублей в сутки. Доехать до Новороссийска можно из Москвы на поезде почти за сутки. Поездка на автобусе из Санкт-Петербурга займёт порядка 44 часов.

Голубицкая славится чистым морем и ухоженными пляжами. В посёлке есть озеро с целебной грязью.

"Жильё можно найти на любой вкус: гостевые дома, отели и частный сектор. Средняя цена — 2400 рублей в сутки. В распоряжение постояльцев отели и гостевые дома предлагают бассейны, спортзалы, стабильный Wi-Fi, детские развлечения и организацию экскурсий по окрестностям", — рассказал Кузнецов.

Добраться до Голубицкой можно из Геленджика или Анапы на рейсовом автобусе с пересадкой на маршрутку или другой автобус. В среднем ехать два часа. Из Москвы и Санкт-Петербурга можно добраться на прямых автобусах за 8–14 часов.

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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