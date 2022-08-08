Покупатель отказался от украинского зерна, следовавшего в порт в Ливане
Покупатель отказался от 26 тысяч тонн украинской кукурузы, следовавшей в порт Триполи в Ливане на судне Razoni. Как сообщает Посольство Украины в Бейруте, причиной отказа названа задержка доставки груза более чем на пять месяцев.
Сейчас судно Razoni остановилось у побережья южной Турции. Поставщик срочно ищет нового покупателя, пока зерно не потеряло товарный вид и всё ещё пригодно для продажи.
"Грузоотправитель теперь ищет другого грузополучателя либо в Ливане, либо в любом другом порту любой другой страны", — говорится в сообщении украинской дипмиссии в Facebook*.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. Это как раз и было судно Razoni, которое под флагом Сьерра-Леоне должно доставить украинское зерно в Ливан. Возобновление экспорта должно было обеспечить Незалежной не менее одного миллиарда долларов валютной выручки. А 5 августа из украинских портов вышли ещё три иностранных судна с зерном. Первое, как утверждает украинская сторона, прибыло сегодня в пункт назначения в Турции. Два других судна направляются в Великобританию и Ирландию. В целом они перевозят 57 тысяч тонн кукурузы.
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