Покупатель отказался от украинского зерна, следовавшего в порт в Ливане

Покупатель отказался от 26 тысяч тонн украинской кукурузы, следовавшей в порт Триполи в Ливане на судне Razoni. Как сообщает Посольство Украины в Бейруте, причиной отказа названа задержка доставки груза более чем на пять месяцев.

Сейчас судно Razoni остановилось у побережья южной Турции. Поставщик срочно ищет нового покупателя, пока зерно не потеряло товарный вид и всё ещё пригодно для продажи.

"Грузоотправитель теперь ищет другого грузополучателя либо в Ливане, либо в любом другом порту любой другой страны", — говорится в сообщении украинской дипмиссии в Facebook*.