Россия объявила США об отказе в инспекциях своих объектов по Договору о СНВ

Россия временно выводит свои объекты из-под инспекционной деятельности, предусмотренной Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщается в понедельник на сайте МИД РФ. Москва уже проинформировала об этом Вашингтон по дипломатическим каналам. В ведомстве отметили, что подобные действия предусмотрены одним из пунктов Договора о СНВ и не противоречат документу.

"Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории", — указано в сообщении МИД.

Дипломаты отметили, что цель российской стороны в данном случае — обеспечить функционирование договора в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон. Сейчас, как подчёркивают в МИД, эти принципы не выдерживаются.

"Так, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнёрами США, закрыто для российских самолётов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории. При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется", — перечислили в МИД.

В ведомстве добавили, что эти меры носят временный характер, и подтвердили, что Россия в полной мере привержена соблюдению всех положений Договора о СНВ, который является "важнейшим инструментом поддержания международной безопасности и стабильности".