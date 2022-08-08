Латвия возобновила импорт российского газа
Латвия возобновила импорт российского газа, прекращённый в конце июля. Как свидетельствуют данные платформы Entsog, это произошло 5 августа.
Так, согласно информации Entsog, около 4 млн кубометров в сутки поступает через станцию "Лухамаа", через которую проходит только топливо российского происхождения. Об этом же свидетельствует схема поступления газа на сайте латвийского оператора Conexus Baltic Grid.
Напомним, 30 июля "Газпром" сообщил о прекращении поставок газа в Латвию из-за нарушения условий отбора топлива. После этого ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предрёк проблемы в отопительном сезоне для всей Прибалтики.
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