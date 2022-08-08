В ДНР прокурор запросил расстрела для участников украинского нацбата "Медведи SS"

Прокурор попросил смертный приговор участникам украинской неонацистской группировки "Медведи SS" в ходе судебного процесса, начавшегося 1 августа. Верховный суд ДНР огласит решение 10 августа. Об этом со ссылкой на свой источник сообщило Донецкое агентство новостей.

Напомним, первое заседание состоялось 1 августа, когда Верховный суд ДНР приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении участников нацбата "Медведи SS", жертвами которого, как считает следствие, стало не менее ста человек. Неонацисты совершали террористические действия в ДНР с осени 2017-го по 20 мая 2022 года. Они стали первыми фигурантами дела в отношении боевиков нацбатальона "Азов"*.