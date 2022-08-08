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8 августа, 17:39

Петербуржцам раскрыли секреты правильной "охоты" на любимую ягоду Петра I

Биолог Глазков раскрыл секреты правильной "охоты" на любимую ягоду Петра I

Благодаря тёплому лету в этом году в Северной столице наблюдается большой урожай морошки. Однако всего через пару недель она почти исчезнет, рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" биолог Павел Глазков.

"В этом году мы отмечаем 350-летие со дня рождения Петра Первого, а известно, что это была одна из любимых его ягод. И вот такое ощущение, что природа в качестве подарка Петру дала вот такой высокий, большой урожай", — пояснил эксперт, подчеркнув, что также сейчас сезон голубики и черники.

По словам специалиста, увлекаясь сбором ягод, нельзя пренебрегать техникой безопасности. Отправляться в лес лучше большой компанией, шуметь, чтобы животные не рискнули приблизиться, а также одеваться как можно ярче, чтобы в случае чего вас легче было отыскать.

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Ранее Глазков рассказал, что нужно брать в поход в лес. С собой обязательно взять заряженный телефон и переносное зарядное устройство. Также важно захватить спички, предварительно завёрнутые в полиэтиленовый пакет, чтобы они не намокли в случае дождя. Помимо того, необходимо позаботиться о наличии воды и небольшого перекуса, например орехов или шоколадного батончика.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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