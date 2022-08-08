Эпилогом "паломничества" Байдена на Ближний Восток назвали пощёчину от Саудовской Аравии

Решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день стало "унизительной пощёчиной" американскому президенту Джо Байдену от Эр-Рияда. Об этом пишет хорватская газета Advance в материале под названием "Как Саудовская Аравия унизила Байдена перед всем Ближним Востоком".

"Мир ежедневно потребляет около 100 млн баррелей нефти. Иными словами, увеличение добычи топлива ОПЕК+ чисто символическое", — объяснили колумнисты издания.

Эксперт в области нефтяных рынков Мэтт Смит высказал газете мнение, что "это пощёчина администрации Байдена". При этом авторы материала подчеркнули, что тенденция к снижению цен на нефть в эти дни никак не связана с "мини"-увеличением добычи странами ОПЕК+ после "геополитического паломничества" Байдена. Согласно оценке экспертов, мир всё больше беспокоится о рецессии, которая может закончиться к концу этого года, из-за чего и наблюдается снижение спроса на энергоносители.