Россиянин Винник заявил в суде США о своей невиновности

Экстрадированный в США россиянин Александр Винник, которого обвиняют в махинациях с криптовалютой, в ходе судебного заседания в штате Калифорния не признал свою вину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда Северного округа.

"Мы подтверждаем, что он предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения, и заявил о своей невиновности", — отметил собеседник агентства. Следующее заседание по делу Винника состоится 15 августа.