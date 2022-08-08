Россиянин Винник заявил в суде США о своей невиновности
Экстрадированный в США россиянин Александр Винник, которого обвиняют в махинациях с криптовалютой, в ходе судебного заседания в штате Калифорния не признал свою вину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда Северного округа.
"Мы подтверждаем, что он предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения, и заявил о своей невиновности", — отметил собеседник агентства. Следующее заседание по делу Винника состоится 15 августа.
Как сообщал Лайф, Винник был задержан и впоследствии арестован в Греции в июле 2017 года по запросу спецслужб США. Его обвинили в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой. По версии следствия, он отмыл от четырёх миллиардов до девяти миллиардов долларов через уже несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. На днях его доставили в Соединённые Штаты, где он предстал предстал перед судом.
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