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8 августа, 17:08

Россиянин Винник заявил в суде США о своей невиновности

Экстрадированный в США россиянин Александр Винник, которого обвиняют в махинациях с криптовалютой, в ходе судебного заседания в штате Калифорния не признал свою вину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда Северного округа.

"Мы подтверждаем, что он предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения, и заявил о своей невиновности", — отметил собеседник агентства. Следующее заседание по делу Винника состоится 15 августа.

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Как сообщал Лайф, Винник был задержан и впоследствии арестован в Греции в июле 2017 года по запросу спецслужб США. Его обвинили в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой. По версии следствия, он отмыл от четырёх миллиардов до девяти миллиардов долларов через уже несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. На днях его доставили в Соединённые Штаты, где он предстал предстал перед судом.

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Getty Images / Nicolas Economou / NurPhoto

Николь Вербер

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