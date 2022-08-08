Профессор из США не уверен, что многие американцы найдут Украину на карте

Поддержка Украины стала для рядовых американцев всего лишь модным трендом, на замену которому очень скоро придёт более актуальная повестка. К такому выводу пришёл профессор американского Университета Хьюстон-Даунтаун Адам Эллвангер в авторской колонке для журнала The American Conservative.

По его словам, в Штатах ещё во всю бушевала эпидемия коронавируса, когда всё общественное внимание вдруг переключилось на украинский кризис.

"По всей вероятности, нам придумают что-нибудь новенькое ещё до того, как этот конфликт завершится", — считает профессор.

При этом Эллвангер уверен, что украинский кризис для многих жителей США в момент стал даже интереснее проблем в своей собственной стране, взять даже вопрос безопасности на американо-мексиканской границе. Однако популярность обсуждения этого вопроса в обществе и на телевидении вовсе не означает, что американцам на самом деле есть дело до Украины, отмечает он.

"В следующий раз, когда вы увидите американца с украинским флагом, спросите себя: может ли он найти эту страну на карте?" — добавил автор материала.