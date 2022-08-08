Профессор из США не уверен, что многие американцы найдут Украину на карте
Профессор американского университета Эллвангер: Жители США вот-вот забудут о "модной" ещё вчера Украине
Поддержка Украины стала для рядовых американцев всего лишь модным трендом, на замену которому очень скоро придёт более актуальная повестка. К такому выводу пришёл профессор американского Университета Хьюстон-Даунтаун Адам Эллвангер в авторской колонке для журнала The American Conservative.
По его словам, в Штатах ещё во всю бушевала эпидемия коронавируса, когда всё общественное внимание вдруг переключилось на украинский кризис.
"По всей вероятности, нам придумают что-нибудь новенькое ещё до того, как этот конфликт завершится", — считает профессор.
При этом Эллвангер уверен, что украинский кризис для многих жителей США в момент стал даже интереснее проблем в своей собственной стране, взять даже вопрос безопасности на американо-мексиканской границе. Однако популярность обсуждения этого вопроса в обществе и на телевидении вовсе не означает, что американцам на самом деле есть дело до Украины, отмечает он.
"В следующий раз, когда вы увидите американца с украинским флагом, спросите себя: может ли он найти эту страну на карте?" — добавил автор материала.
Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предрёк президенту Украины Владимиру Зеленскому трагический конец. Он считает, что в скором времени в Незалежной может произойти государственный переворот. Причём немаловажную роль в этом играет и потеря Зеленским поддержки со стороны западных лидеров. Многие политики уже перестают верить в образ героя, созданный для лидера Украины, и отказываются предоставлять Киеву помощь.