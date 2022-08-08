Суд на Украине вынес приговор пленному российскому танкисту Михаилу Куликову

Украинский суд приговорил к десяти годам лишения свободы пленного российского танкиста Михаила Куликова. Об этом пишет "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости").

Россиянина признали виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) за то, что он якобы произвёл выстрел по жилому многоэтажному дому на окраине Чернигова. Кроме того, его также обязали компенсировать судебные издержки на сумму 26 тысяч гривен (свыше 43 тысяч рублей).

По данным издания, танкиста Куликова и его командира майора Леонида Щёткина взяли в плен 26 февраля. Согласно версии украинского следствия, майор приказал ему выстрелить по многоэтажке, в результате чего военный попал в квартиру на десятом этаже. Погибших и пострадавших нет, однако само здание повреждено. В ходе допроса танкист якобы признался в содеянном. По словам военного, Щёткин сообщил ему, что в доме находится противотанковый гранатомёт. После произведённого выстрела их танк якобы был подбит, а сами военные попытались укрыться в частном секторе.