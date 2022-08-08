Врач поставила точку в споре о том, брить ли кота для избавления от аллергии

При наличии аллергии на кошек бритьё животного не поможет от неё избавиться. Об этом в День кошек РИАМО рассказала врач-аллерголог высшей категории, иммунолог АО "Медицина" Злата Ермакова.

"Это миф. У кого-то может быть аллергическая реакция даже на шерстяное одеяло. Аллергию может вызывать не только шерсть животного, но и эпидермис, и выделения, та же слюна. Решать вопрос о том, чтобы завести дома какое-то животное при наличии в анамнезе аллергических реакций на животных, можно только после консультации аллерголога и аллергообследования", — пояснила Ермакова.

По её словам, для аллергиков на кошек типичны воспаление слизистой носа и ощущение заложенности, зуд и слезотечение глаз, покраснения на коже, першение в горле, затруднения дыхания, а в некоторых случаях отёки и бронхоспазмы. Она также подчеркнула, что аллергия не может пропасть сама по себе. Могут только исчезнуть её клинические проявления. Поэтому перед заведением животных не помешает пройти аллерген-специфическую иммунотерапию.