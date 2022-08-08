Диетолог рассказал, для кого опасны хлеб и макароны

Пшеничный хлеб и макароны из нетвёрдых сортов пшеницы особенно опасны для тех, кто страдает ожирением, сообщил "Вечерней Москве" врач – эндокринолог-нутрициолог Алексей Калинчев. Он подчеркнул, что проблема ожирения стоит остро для 60% жителей развитых стран.

Суть опасности кроется в быстром переваривании этих изделий. Из-за этого происходит выброс инсулина, который провоцирует накопление жира. Если хочется макарон, лучше выбирать твёрдые сорта и варить строго по инструкции, подчеркнул Калинчев.

"Они должны оставаться твёрдыми, как бы недоваренными, иначе они ничем уже не будут отличаться от дешёвых макаронных изделий из мягких сортов пшеницы. Кому такие жёсткие макароны понравятся — большой вопрос", — заключил врач.