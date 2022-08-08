"Стыд и позор!": WSJ назвал мову языком селян и нарвался на жёсткий хейт украинцев

Украинские пользователи социальной сети "Твиттер" жёстко раскритиковали статью американского журнала The Wall Street Journal, которая была посвящена статусу мовы. Граждане Незалежной потребовали извинений от издания.

Вывело из себя пользователей заявление о том, что украинский язык на протяжении десятилетий считали ненастоящим, а говорили на нём только необразованные сельские жители. Сейчас власти Незалежной принудительно насаждают украинскую культуру и ситуация изменилась, говорится в публикации. Украинцев такая трактовка статуса их языка вывела из себя. Они обвинили автора статьи в дискриминации.

"Эта статья демонстрирует типичную для Запада невежественность и легкомыслие. Ваша риторика должна популяризировать украинскую культуру, а это что?" — отметил один из комментаторов.

"Вы взяли новую планку. Используете стереотипы вместо того, чтобы провести реальное исследование", — заметил другой пользователь.

Ещё один юзер назвал авторов материала ксенофобами, если они называют украинский "языком необразованных селян".

"Требую извинений", — написал в комментариях один из пользователей.

"Уровень хамства и самодовольства журналистов, пытающихся писать что-либо об Украине, просто шокирует. Стыд и позор!" — заключили в комментариях.