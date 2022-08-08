Пентагон: США не поддерживают движение Тайваня к независимости

Власти США не поддерживают движение Тайваня к независимости, политика Вашингтона в данном вопросе не изменилась. Об этом заявил заместитель министра обороны Соединённых Штатов по политическим делам Колин Каль.

"А вот политика Китая изменилась, и они как раз пытаются проложить путь к новому статус-кво. Речь про активности в Тайваньском проливе. Тем самым Пекин стремится создать новую норму", — сказал представитель военного ведомства.

Нынешнее обострение ситуации вокруг Тайваня, по мнению замглавы Пентагона, не отвечает интересам ни одной из сторон, как и всей мировой экономике, ведь остров поставляет "от 70% до 90%" полупроводников — это, сказал Каль, делает рост напряжённости вокруг него глобальным фактором риска.