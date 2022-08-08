В МИД Китая сравнили политику США в отношении других стран с убийством Джорджа Флойда
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин сравнила политику Белого дома в отношении других стран с убийством Джорджа Флойда. Соответствующий пост она опубликовала на странице в "Твиттере".
"Мы не можем позволить США считать себя "мировым полицейским" и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили по своему желанию", — написала дипломат.
Дерзкий ответ Хуа Чуньин стал реакцией на заявление Белого дома о том, что "Пекин слишком остро отреагировал на визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань".
Напомним, 25 мая 2020 года Джордж Флойд погиб после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия.
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Как писал ранее Лайф, самолёт Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа, но официально её поездка не заявлялась. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной".
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