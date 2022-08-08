В МИД Китая сравнили политику США в отношении других стран с убийством Джорджа Флойда

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин сравнила политику Белого дома в отношении других стран с убийством Джорджа Флойда. Соответствующий пост она опубликовала на странице в "Твиттере".

"Мы не можем позволить США считать себя "мировым полицейским" и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили по своему желанию", — написала дипломат.