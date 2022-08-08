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8 августа, 06:50

Касаткина поднялась на девятое место в рейтинге WTA после победы в турнире в Сан-Хосе

Российская спортсменка Дарья Касаткина поднялась с 12-го на девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы над американкой Шелби Роджерс в турнире в Сан-Хосе. Информация об этом была опубликована на официальном сайте организации.

Встреча в Сан-Хосе завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2 в пользу россиянки. Игра длилась 2 часа 32 минуты. Благодаря победе Касаткина поднялась на девятое место мирового рейтинга и на третье место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).

По данным организации, ещё одна российская спортсменка Людмила Самсонова после победы на турнире в Вашингтоне поднялась на 42-е место, отыграв 18 строчек. Вероника Кудерметова заняла 18-ю позицию, а Екатерина Александрова — 28-ю. Рейтинг возглавляет Ига Швентек из Польши.

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Ранее Лайф сообщал, что Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Сан-Хосе, штат Калифорния, обыграв испанку Паулу Бадосу. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу российской теннисистки.

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ТАСС / EPA / JOHN G. MABANGLO

Оксана Попова

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